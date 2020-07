Jackson Muleka vers la Belgique ? Deux projets plausibles pour le "nouveau Mbokani" !

L'attaquant du TP Mazembe, Jackon Muleka, est sur le radar des clubs européens depuis longtemps. Le moment du grand saut est-il venu ... et le "nouveau Mbokani" pourrait-il rejoindre la Belgique ?

Jackon Muleka (20 ans) pourrait-il rejoindre la Belgique ? D'après le média Léopards Foot, spécialisé dans l'actualité du football congolais, une offre aurait été transmise au TP Mazembe en provenance d'un club "au projet ambitieux". Sans plus d'informations, plusieurs détails laissent naturellement à penser que ce club pourrait bien être le RSC Anderlecht, dont on connaît les rapports avec le TP Mazembe (et qui avait accueilli l'été passé deux joueurs des Corbeaux en test, Arsène Zola et Meschack Elia, pour la fin que l'on sait). Mais ce n'est là qu'une supposition.

Le projet du LOSC ... et le Canonnier ?

L'autre piste menant Muleka, 7 buts en 10 matchs de Ligue des Champions africaine, à la D1A passe par ... Lille : d'après les informations, cette fois, de France Football, le LOSC serait intéressé par l'attaquant congolais mais serait disposé à le prêter pour lui laisser le temps de s'acclimater au football européen. Avec deux options : Boavista ou l'Excel Mouscron.

Verra-t-on l'une des sensations du football africain en Jupiler Pro League la saison prochaine ? C'est une possibilité ...