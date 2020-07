Le Standard et Pierre Locht présentent le SL16 Football Campus: "Le football a évolué"

Le Standard est prêt à entrer dans une nouvelle ère avec le lancement de la SL16 Football Campus. Plus qu'un changement de nom, c'est une philosophie.

Ne dites plus "Académie Robert Louis-Dreyfus" mais SL 16 Football Campus. 13 ans après son inauguration, l'Académie change de nom mais pas que: c'est aussi un véritable projet, une vraie philosophie.

"Le football a évolué et la manière de l'enseigner également", nous explique Pierre Locht, directeur du centre de formation. "À l'époque, la volonté du Standard était d'être avant-gardiste avec cette innovation majeure inaugurée en 2007 qu’était l’Académie. C’est la même volonté qui nous a animés dans ce projet entamé il y a deux ans. L'arrivée de Michel Preud'homme est aussi à la base de tout cela".

Pourquoi le club a -t-il donc décidé de donner un coup de jeune à son centre de formation ? Pour deux autres raisons, en plus de l’évolution à donner dans l’enseignement. À savoir que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de la décennie passée, et ont des codes différents. Le club souhaite aussi s'ouvrir vers l’extérieur, et le football amateur notamment, où démarrent majoritairement tous les joueurs.

Le Standard souhaite continuer son partenariat avec ces clubs amateurs, comme c'est le cas depuis maintenant deux ans. Il y aussi une autre volonté: celle de promouvoir le football féminin, qui aura aussi la part belle dans le projet.