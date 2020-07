Ivan Leko prévient le Club de Bruges : "Les favoris ne gagnent pas toujours"

Le compte à rebours pour la finale de la Coupe a commencé. Samedi prochain à 20h30, le Club de Bruges et l'Antwerp s'affronteront dans un stade Roi Baudouin vide. Ivan Leko veut offrir à l'Antwerp son premier trophée depuis 28 ans.

Le matricule 1 a vu partir beaucoup de joueurs et les nouvelles recrues ne peuvent pas être alignées en finale de la Coupe. "Pour l'instant, nous avons suffisamment de joueurs, même si ce n'est bien sûr pas une situation idéale. J'espère que nous serons épargnés par les blessures, afin que je puisse avoir 13 à 14 bons joueurs samedi. En ce moment, je suis très satisfait de la mentalité et de la qualité du groupe", a expliqué Ivan Leko à Sporza

Puis il y a le cas Lamkel Zé. L'international camerounais a été envoyé chez les espoirs. "Lamkel Zé" ? C'est une situation qui concerne le conseil d'administration et le président. Je forme les joueurs qui sont à ma disposition. Il ne l'est pas pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il en sera à l'avenir", a souligné le Croate.

Le Club de Bruges est considéré comme le grand favori. "La situation du Club est évidemment meilleure maintenant, mais ce n'est qu'un match et ensuite tout est possible. Bien que Bruges soit bien sûr le meilleur club de Belgique en ce moment. Ils sont donc bien sûr favoris, mais les favoris ne gagnent pas toujours", a souligné l'ancien coach des Gazelles.



"Le Club de Bruges mérite tout le respect, car c'est une équipe forte. Nous espérons que nous atteindrons leur niveau dans quelques mois ou quelques années. J'ai passé un moment fantastique à Bruges en tant que joueur et entraîneur, mais maintenant je veux faire tout mon possible pour gagner ce match et remporter la coupe avec l'Antwerp", a conclu Ivan Leko.