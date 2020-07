Les changements de poste d'Amallah et de Vojvoda et le brassard de capitaine ? Montanier s'explique

Contre l'OGC Nice samedi soir (1-2), le technicien français a fait évoluer les deux joueurs à un poste différent.

Philippe Montanier avait décidé d'aligner Selim Amallah sur le flanc et Mergim Vojvoda en défense centrale. "Selim est polyvalent, donc j'en profite. Il est l'un des joueurs les plus décisifs. J'essaie de voir si c'est plus intéressant pour l'équipe quand il évolue proche de la surface", confie le technicien français avant d'évoquer le replacement de Vojvoda.

"Cette association au sein de la charnière centrale, on la travaille aussi avec Noë Dussenne car on sait que Zinho Vanheusden sera absent jusque fin août car il est suspendu, et ne pourra jouer durant les trois premiers matchs de championnat. Si je n'ai pas de soucis avec Noë qui est un scpécialiste du poste, il faut que je trouve un autre. Mergim prend ainsi plus de repères. Merveille Bokadi pourrait mais il est blessé pour le moment", a souligné le technicien français.

Montanier n'a pas encore choisi son capitaine pour la saison à venir même si ce sont les gardiens qui portent le brassard jusqu'à maintenant durant cette préparation estivale. "Un choix sera bientôt fait lors du match contre le Stade de Reims samedi prochain. L'avantage, c'est que j'ai le choix entre plusieurs capitaines. Beaucoup de joueurs ont le profil. Techniquement, il en faudra un pour les jours de match, mais au quotidien, je ne compte pas sur un seul capitaine mais sur plusieurs", a conclu Philippe Montanier avant de lâcher un indice quand il lui a été demandé si le joueur qui portera le brassard samedi face au Stade de Reims le gardera durant la saison. "S’il est titulaire, oui…", a répondu le technicien français qui devrait choisir Zinho Vanheusden à condition qu'il reste à Sclessin la saison prochaine.