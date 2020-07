Le retour de la Pro League : le Standard vers un renouveau, avant la reconquête ?

Dans quelques semaines, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021. Place au Standard de Liège, 5ème de la saison écoulée.

Troisième lors de l'exercice 2018-2019, le Standard de Liège a terminé à la cinquième place la saison dernière. Ce fut loin des pronostics d'avant-saison où beaucoup voyaient les Rouches comme les principaux concurrents du Club de Bruges dans la course au titre. D'habitude, Michel Preud'homme récolte les fruits de son travail lors de sa deuxième année, mais ce ne fut pas le cas à Sclessin. La faute à une trop grande irrégularité.

Le Standard est capable de tout, du meilleur comme du pire. Et les Rouches ont connu un gros passage à vide durant le mois de décembre dernier où ils ont réalisé de mauvaises prestations et eu plusieurs blessés. Ils sont d'ailleurs passés de la 2ème à la 5ème place.

Gérer l'après Michel Preud'homme

Comme au Club de Bruges, MPH est venu mettre en base les fondations d'une nouvelle dynamique au matricule 16. Usé par le métier, il a décidé de se retirer et d'aider son club dans l'ombre. Le Standard débute donc un nouveau chapitre avec Philippe Montanier à sa tête. Le technicien français tentera de suivre les bases mises en place par son prédecesseur tout en y ajoutant sa griffe. L'ancien coach de Lens aime voir son équipe jouer vers l'avant et exercer un gros pressing ; un football dominant qui devrait ravir les fans. De plus, le Français n'hésite pas à accorder sa confiance aux jeunes et ces derniers semblent avoir compris le message. De bon augure pour la saison à venir.

Objectif top 4

L'objectif initial du matricule 16 cette saison sera de finir dans le Top 4, synonyme de Playoffs 1. L'optimisme est de mise au vu des matchs de préparation tant l'équipe est en train de monter en puissance. Le seul danger du Standard sera le marché des transferts. Jusqu'à maintenant, aucun joueur n'est parti, mais Mergim Vojvoda est fort sollicité et pourrait céder aux sirènes étrangères (Atalanta, Lazio et Torino). Zinho Vanheusden, Samuel Bastien et Selim Amallah sont aussi sur les radars d'autres clubs. Les Liégeois devront donc essayer de perdre le moins possible de joueurs importants cet été s'ils veulent réaliser leur objectif initial.

La reconquête ?

À l'heure actuelle, seuls le Club de Bruges et La Gantoise semblent en mesure de jouer le titre cette saison. Si Anderlecht veut retrouver les sommets, cela semble aussi être le cas du Standard de Liège, dirigeants comme supporters. Les Rouches n'ont plus remporté le championnat de Belgique depuis 2009, mais aimeraient pouvoir remporter un onzième sacre durant les prochaines années.