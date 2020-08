📷 Un supporter d'Ajaccio se rend à Charleroi seul et en voiture ... mais ne peut assister au match

L'amour pour son club peut mener à des folies : un supporter de l'AC Ajaccio l'a prouvé en se rendant en voiture jusqu'à Charleroi pour tenter d'assister au match face aux Zèbres.

Surnommé Perfettu sur les réseaux sociaux, cet Ultra de l'AC Ajaccio, président du club de supporters corses I Sanguini, a tenu à venir représenter les ultras de l'ACA au Mambourg ... et a pris la voiture, seul, pour tenter d'assister à la rencontre de son équipe face au Sporting Charleroi.

"J'ai décidé d'y aller, malgré les 1200 km et les 15 heures de route (et le huis-clos, donc)". Mauvaise surprise pour le fidèle corse : non seulement, comme il le savait, assister au match était impossible ... mais même rester à proximité des grilles était interdit. "J'ai donc regardé la première mi-temps du match sur le live Facebook du Sporting Charleroi. Devant le stade". Les policiers et stadiers le laisseront ensuite assister à la deuxième mi-temps à distance, par un "trou" entre les tribunes. Il le reconnaît : "La passion a (bien trop) pris le dessus sur la raison". Félicitations à lui cependant !

Aujourd'hui, j'ai abusé. L'@ACAjaccio jouait un amical à Charleroi, en Belgique, à huis clos. Comme je suis un peu con, j'ai décidé d'y aller, malgré les 1200km et les 15h de route A/R (et le huis clos, donc). 👇👇 pic.twitter.com/ny9KPyFQ6h — Perfettu (@LoicDrd) August 1, 2020