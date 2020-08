Officiel : Waasland-Beveren accueille une nouvelle recrue

Le jeune défenseur fait son retour en Belgique.

Waasland-Beveren accueille un nouveau défenseur dans ses rangs. Jenthe Mertens vient de parapher un contrat de trois saisons, avec une option sur une quatrième saison. La saison dernière, le joueur âgé de 20 ans a été élu meilleur arrière droit de la deuxième division néerlandaise.

Mertens a joué par le passé au MVV Maastricht et au KRC Genk. En 2014, il a rejoint à OH Leuven. L'année dernière, il a rallié les Go Ahead Eagles.