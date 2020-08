Danny Rose évoque le racisme et son pessimisme pour l'avenir

Le combat contre le racisme est toujours d'actualité.

La lutte contre le racisme a touché le monde du footballeEntre campagnes de l'UEFA et un protocole au début de chaque match de Premier League. Danny Rose s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet dans un podcast de Second Captains.

"Je suis embarrassé de me plaindre ou ne serait-ce que d'en parler. À chaque fois que je dis quelque chose ou que je me plains, j'entends les gens me répondre qu'étant donné l'argent que je gagne, je devrais passer l'éponge. J'ai perdu espoir que les choses changent, car le racisme est ancré dans certaines mentalités", a lâché l'international anglais est assez pessimiste pour l'avenir.