OFFICIEL : Jonathan David est Lillois !

Jonathan David est officiellement un joueur du Lille OSC. L'attaquant canadien rejoint les Dogues pour un montant record de 27 millions d'euros plus bonus.

La saga est enfin terminée : Jonathan David (20 ans) quitte La Gantoise et rejoint le LOSC contre 27 millions (+ 5 millions d'euros de bonus divers et un pourcentage à la revente), devenant ainsi le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge. David obtiendra le n°9 à Lille, où il signe jusqu'en 2025.