Julien Ngoy n'a pas raté ses débuts avec Eupen : "Il va nous aider

Arrivé à Eupen samedi dernier en provenance de Stoke City, l'attaquant formé à Anderlecht et au Club de Bruges était dans la sélection de Benat San José pour affronter OHL ce lundi soir (1-1).

À peine arrivé, déjà repris. Julien Ngoy a réalisé une très belle montée au jeu contre OHL. L'attaquant âgé de 22 ans est à la base du but égalisateur d'Eupen et a vu Darren Keet l'empêcher de doubler la mise. Une entrée réussie et de bon augure pour la suite. "Il se sentait bien à l'entraînement alors je l'ai repris. Je lui ai fait savoir qu'il pourrait être amené à monter au jeu selon le déroulement de la rencontre", a expliqué Benat San José.

Le technicien espagnol des Pandas l'a alors fait monter au jeu à la 67ème minute de jeu à la place d'Embalo. "Il était frais et c'était le bon moment. Nous savons que c'est un joueur qui dispose de très belles qualités individuelles : rapide et très bon techniquement, il peut jouer sur les ailes mais aussi en pointe. Nous sommes heureux qu'il ait joué ses premières minutes avec nous. Il va nous aider", a conclu San José.