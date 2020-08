Mergim Vojvoda bientôt parti ? Un accord personnel avec un club est évoqué !

Mergim Vojvoda intéresse plusieurs clubs en Italie, mais le dossier pourrait s'être accéléré récemment : un accord personnel entre le joueur et son futur club aurait été trouvé.

Mergim Vojvoda (25 ans) va-t-il quitter le Standard pour la Serie A ? C'est dans l'air depuis de longs mois, le latéral kosovar intéressant plusieurs clubs italiens, notamment l'Atalanta Bergame et le Torino. Et d'après le média kosovar Super Sport Kosova, des discussions fructueuses auraient même déjà eu lieu entre Vojvoda et l'Atalanta : un accord personnel aurait été trouvé entre les deux parties.

Resterait désormais à trouver un accord avec le Standard de Liège, mais le club ne serait a priori pas opposé à une vente de son défenseur. Du côté de l'Atalanta, l'arrivée de Vojvoda peut-elle aider à un potentiel départ de Timothy Castagne ? Affaire à suivre ...