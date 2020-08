Nils Schouterden nourrit des regrets après le défaite contre le Club : "C'était possible de faire quelque chose"

Ce dimanche après-midi, Eupen a pris l'eau face au Club de Bruges (0-4). Un vrai déluge s'est abattu sur le Kehrweg ainsi qu'une pluie de buts brugeois.

La première période entre Eupen et le Club de Bruges a été marquée par les fortes pluies.

Des conditions qui n'étaient pas idéales pour les deux équipes. "C'était impossible de jouer football à partir d'un moment, juste pousser le ballon avec l'espoir qu'il continue à rouler", souligne Nils Schouterden. "J'ai même parlé avec l'arbitre pour qu'il regarde à la pause si c'était possible de continuer ou non", explique le capitaine des Pandas qui nourrit des regrets à l'issue de la rencontre.

Le score paraît un peu sévère au vu de la rencontre. "C'est dommage car j'ai senti que physiquement nous étions présents et que c'était possible de faire quelque chose. Le déluge n'a pas aidé mais bon il faut être honnête, offensivement nous n'étions pas présents ce dimanche. Nous avons fait souvent les mauvais choix et contre Bruges, ça se paie cash. Devant le but, le champion de Belgique est très efficace et marque quatre buts", ajoute le latéral gauche avant d'évoquer le premier but encaissé.

Youssouph Badji a inscrit le premier but de la rencontre d'une reprise de volée qui n’a pas été maîtrisée par Ortwin De Wolf qui a vu le ballon lui glisser des mains et rouler lentement au fond des filets. "Quand un gardien fait une erreur, ça se paie cash. J'ai parlé avec lui à la mi-temps pour le soutenir et dire que le match continue. Cela arrive, il est encore très jeune et a bien réagi en seconde période. Il commence à grandir et il est mentalement plus fort que la saison passée", a conclu Nilsc Schouterden.