Le message de City au néo-retraité Vincent Kompany

Manchester City a déjà copieusement et chaleureusement salué Vincent Kompany quand le Diable avait décidé de revenir en Belgique, mais le club mancunien ne pouvait pas passer à côté de la retraite sportive de l'une de ses légendes.

"Il n'y en aura jamais d'autre comme lui, on te souhaite le meilleur pour la suite", commente City sur Twitter, en accompagnant ce salut amical de l'impressionnant palmarès Citizen de Vincent Kompany.

There won't be another like him! 💪



Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany 💙



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih