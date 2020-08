"Peut-être l'une des plus belles victoires de l'histoire de Courtrai" : Vanderhaeghe heureux après la victoire des siens

Courtrai avait comme plan d'embêter Gand et ce fut parfaitement réussi. Yves Vanderhaeghe et ses joueurs étaient très heureux après ces trois points gagnés.

Yves Vanderhaeghe est arrivé à la Ghelamco Arena avec une défense à cinq. Un dispositif qui a réussi aux Courtraisiens. Avec une défense solide, les Kerels ont réussi à ramener les trois points à la maison.

"Contre Waasland-Beveren, nous avons été dominants mais nous n'avons pas réussi à concrétiser. Contre Gand, nous avons joué davantage avec un bloc solide et je ne peux que féliciter mes joueurs pour la discipline dont ils ont fait preuve", a déclaré l'entraîneur Vanderhaeghe après coup de sifflet final.

Discipline et mentalité

"C'est peut-être l'une des plus belles victoires de l'histoire de Courtrai. La mentalité était magnifique. Il y avait une atmosphère de bonheur dans le vestiaire. Nous pouvons obtenir de grands résultats cette saison. Allons-nous continuer à utiliser ce système ? Peut-être, mais à la maison, les fans veulent du jeu et les équipes jouent de manière un peu plus défensive", a conclu le T1 de Courtrai.