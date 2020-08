Pourtant mené au score, le Standard de Liège est parvenu à éviter le piège waeslandien

Ce lundi soir, le Standard de Liège se déplaçait au Freethiel pour y affronter Waasland-Beveren lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Philippe Montanier avait décider d'aligner le même onze qui s'était imposé contre le Cercle de Bruges (1-0) samedi dernier. Idem du côté Waeslandien où Nicky Hayen voulait poursuivre sur la même dynamique après le succès acquis à Courtrai (1-3).

Le début de rencontre sera très physique avec des fautes de la part des deux équipes, mais les Rouches verront Shamir (16e) et Raskin (20e) être rapidement avertis durant cette partie.

Néanmoins, le Standard se montrera plus présent devant le but adverse avec une frappe puissante de Laifis (11e) et un coup franc cadré de Lestienne (23e), mais Pirard sera sur la trajectoire. Les Rouches continueront de pousser mais ne parviendront pas à se montrer assez dangereux pour ouvrir le score en première période. Les deux équipes rejoindront logiquement leur vestiaire sur un score nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, Waasland se montrera plus dangereux et obtiendra la première grosse occasion de la partie après une belle percée sur le flanc gauche, mais Vukcevic verra Bodart s'interposer sur sa frappe (48e). Peu avant l'heure de jeu, Albanese percera véritablement la défense des Rouches et distillera un caviar à Schryvers qui enverra le ballon au fond des filets (59e), 1-0.

Afin d'avoir plus de munitions offensives et de revenir dans la rencontre, Montanier fera monter Boljevic pour Shamir à l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, le Standard égalisera grâce à une surperbe reprise de volée signée Selim Amallah (67e) puis verra Samuel Bastien doubler la mise d'une superbe frappe poteau rentrant (70e), 1-2.

Le Standard ne s'arrêtera pas là et continuera de pousser afin de tuer la rencontre, mais ne parviendra pas planter la troisième rose au Freethiel. Le matricule 16 s'imposera finalement 1-2.

Le Standard de Liège a su éviter le piège du Freethiel. Pourtant mené au score, le matricule 16 n'a pas baissé les bras et a directement réagi de la meilleure des manières, à savoir rester conquérant tout en faisant preuve de caractère. Cette victoire permet aux Rouches d'engranger leur deuxième victoire en autant de rencontres et d'aborder le premier test contre Genk avec confiance.