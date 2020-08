🎥 Le premier bijou de Percy Tau avec Anderlecht

Egalement buteur à trois reprises en amical, Percy Tau a ouvert officiellement son compteur bruxellois vendredi. Avec la manière. Servi dans la profondeur, le Sud-Africain a enchaîné le contrôle et un lob parfait qui a laissé Kenny Steppe de marbre.

Buteur à trois reprises en championnat avec Bruges la saison dernière, Percy Tau ajoute ainsi une quatrième rose à son compteur personnel en Pro League, mais il soigne surtout son entrée au Lotto Park. De bon augure pour la suite de son aventure mauve et blanche ?

Here you go. ūüáŅūüᶠūü¶Ā pic.twitter.com/bSOLPR4yZ7