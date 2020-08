Sébastien Grandjean veut retenir le positif après l'élimination en Ligue des champions

Le Fola Esch s'est incliné 2-0 en Moldavie contre le Shériff Tiraspol mercredi soir lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Premier du classement lorsque la BGL Ligue a été définitivement arrêtée, le Fola Esch disputait le premier tour préliminaire de la Ligue des champions face à l'ogre moldave, le Sheriff Tiraspol mercredi soir. "Nous avions préparé la rencontre et notre état d'esprit était vraiment bon. Nous avons donc effectué une première période excellente durant laquelle nous avons eu les meilleures occasions. Malheureusement, nous n'avons pas su concrétiser nos opportunités", nous confie Sébastien Grandjean, l'entraîneur de Fola Esch.

Le pensionnaire de BGL Ligue encaissera un but en fin de première mi-temps. "Un but pris sur un centre dévié et contre le cours du jeu. Après la pause, nous sommes bien dans le match et nous devons obtenir un penalty gros comme une maison et pourtant l'arbitre ne le sifflera pas. Assez incroyable... Puis Sheriff doublera la mise en fin de rencontre sur coup franc. Le T1 adverse a même dit à mes joueurs qu'il était désolé et qu'il n'était pas arbitre...", a précisé le technicien belge qui veut retenir le positif.

"Nous avons fait jeu égal et eu la posession contre une formation habituée aux joutes européennes et qui réalise pour l'instant un 24 sur 24 en championnat avec seulement un goal encaissé. Nous sommes reversés au deuxième tour préliminaire de l'Europa League où nous serons tête de série. Au vu de notre rencontre, je suis confiant mais il faudra être plus chirurgical devant", a conclu Sébastien Grandjean.