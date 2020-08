Spectateurs dans les stades: le bourgmestre de Liège prêt à discuter avec le Standard

Dès septembre, et pour la première fois cette saison, les stades de Pro League pourront accueillir des supporters. Mais combien? La question reste ouverte.

Car le Conseil National de Sécurité a limité à 400 le nombre de supporters autorisés dans les stades. Mais la Pro League, qui met en avant ses protocoles et le travail de préparation réalisé en amont, espère faire gonfler ce nombre. Le nombre de spectateurs pourrait aussi dépendre des villes et des clubs.

À Sclessin, d'ailleurs, on peut espérer plus que la limite initiale. Interrogé par le Soir, Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, semble aller dans ce sens. "Je suis d'accord de discuter avec le Standard pour voir comment on pourrait accueillir plus de 400 spectateurs", explique-t-il, avant de prévenir: "Cela ne pourra se faire qu'avec un protocole strict de la Pro League et du club."