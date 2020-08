Le Club de Bruges va se doter d'un nouveau stade de 40.000 places

Le Club de Bruges est ambitieux pour l'avenir et ce vendredi le champion de Belgique en titre a communiqué pour son futur stade. Un stade "qui sera l'un des plus beaux d'Europe".

Le Club de Bruges est ambitieux et le prouve une fois de plus avec le projet du nouveau stade de 100 millions d'euros à Sint-Andries. Le temple du football devrait être prêt pour la saison 2022-2023 et accueillera 40.000 fans.

"Les plans du tout nouveau stade ont été publiés. Bien sûr, tout doit encore être finalisé", déclare Bart Verhaeghe à Het Laatste Nieuws. "Maintenant, nous confions les plans au quartier. Ils ont deux semaines pour faire part de leurs inquiétudes."

"À l'automne, nous soumettrons une conception finale et soumettrons notre demande environnementale. C'était un vrai défi: nous voulions créer quelque chose où l'expérience du football est d'une part au top, et d'autre part, le projet doit être intégré de manière optimale dans un environnement résidentiel."

Construction été 2021

La construction devrait commencer à l'été 2021. Les fans seront également proches du terrain et une tribune "raide" de 12 000 supporters devrait assurer une ambiance optimale, comme le mur jaune de Dortmund.

Le stade contient également 5 000 sièges d'affaires, 40 sky box, un musée du club et une boutique du club. Un parc avec des étangs sera construit autour du stade, où les résidents locaux pourront également séjourner en dehors des jours de match. Le maire Dirk de Fauw est également ravi. "Ce sera certainement le plus beau stade de Belgique, peut-être même d'Europe".