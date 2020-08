Ivan Leko: "Je ne suis pas ici pour rendre Lamkel Ze Heureux"

Face à La Gantoise, Ivan Leko avait placé Didier Lamkel Ze sur le côté gauche, avant de le changer de côté en fin de rencontre. Le coach croate cherche surtout à équilibrer son équipe plutôt que de mettre son trublion dans de bonnes conditions.

On ne va pas rappeler l'histoire une nouvelle fois, mais tout le monde sait que l'été de Didier Lamkel Ze n'a pas été de tout repos. Revenu quelques jours avant la finale de la coupe face à Bruges, le Camerounais est depuis un titulaire indiscutable de l'Antwerp.

Mieux, c'est un Lamkel Ze qui semble calme, posé, et qui est très concentré sur son jeu que Leko a sous la main. "On connait les qualités de Didier", a déclaré le Croate en conférence de presse. "On peut le mettre à droite, il pourrait être le meilleur. On peut le mettre à gauche, il pourrait être le meilleur. On pourrait le mettre dans l'axe, il pourrait aussi y être le meilleur. Je suis vraiment heureux de ses prestations et de ce que je vois chaque jour".

Je suis heureux de ce que je vois de lui chaque jour

Mais même si l'ancien coach du Club de Bruges a dans son effectif ce super joueur, il ne le ménage pas pour autant: "Je ne suis pas ici pour rendre Lamkel Ze heureux. Je suis ici pour protéger mon équipe, pour la construire et mettre les meilleurs joueurs". Pas de passe-droit donc pour l'un des chouchous des supporters anversois."