Penalty manqué, cartons rouges, partage: le KVO gaspille au Stayen

Il n'y a pas eu de but, mais monsieur Geldhof aura eu du travail, ce soir, au Stayen.

Ostende, qui n'avait pas encore de point au compteur avant la partie, et le STVV, qui s'est contenté d'un trois sur six pour ouvrir son championnat, refermaient la troisième journée de Pro League, lundi soir, dans le Limbourg. Un match qui se sera soldé sans vainqueur et sans but, mais pas sans occasion.

Et c'est sans doute le KVO qui aura les plus gros regrets en regagnant la Côte ce soir. Si Guillaume Hubert a été le premier gardien mis à contribution, sur une tentative de Santiago Colombatto après dix minutes de jeu, les Ostendais se sont retrouvés en supériorité numérique juste avant le repos. Pour un tacle trop appuyé sur Sakala, Monsieur Geldhof adressait un carton rouge direct à Jorge Teixeira.

Le penalty manqué et occasion manquée pour les Côtiers

Mais Ostende n'a pas vraiment su exploiter son avantage numérique avant la 69e minute et un penalty accordé après intervention du VAR. Mais Ari Skulason trouvait le poteau sur la trajectoire de son envoi et la chance du KVO était passée. Quelques minutes plus tard, Jelle Bataille voyait jaune pour la deuxième fois de la soirée et prenait le chemin des vestiaires.

À dix contre dix, les deux équipes ont été incapables de profiter des dernières minutes pour faire la différence et se quittent sur un partage blanc (0-0). Ostende engrange son tout premier point de la saison, mais reste coincé à la 15e place. Avec quatre points, le STVV occupe la dixième place.