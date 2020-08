Grande première pour Antoine Colassin avec les Diablotins, Mile Svilar également repris

Comme les Diables, les U21 vont également reprendre le chemin de la compétition avec un duel important, comptant pour les qualifications pour le prochain Euro, contre l'Allemagne au programme, début septembre.

Et Jacky Mathijssen, qui a succédé à Johan Walem, a annoncé sa sélection ce mardi également. Antoine Colassin, qui a côtoyé le sélectionneur avec les U19, fera ses premiers pas avec les Diablotins. Mile Svilar, comme Arnaud Bodart, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers ou encore Albert Sambi Lokonga et Zinho Vanheusden seront également de la partie.

📝 Here are 23 names for our #U21EURO Qualifier against Germany 💪 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/PWtfGsBApr