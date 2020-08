Vincent Kompany "fan" du jeu du KVO

Avant de croiser la route d'Ostende, Vincent Kompany n'a pas manqué de saluer le style de jeu de son futur adversaire.

Le KV Ostende n'a, pour l'instant, récolté qu'un petit point en trois rencontres, mais ça n' empêche pas Vincent Kompany de complimenter son prochain adversaire. "Je suis un grand fan", explique le coach d'Anderlecht.

J'ai beaucoup de respect pour les équipes organisées comme l'a été Mouscron contre nous, mais je suis séduit par la manière dont Ostende applique le pressing sur tout le terrain", insiste-t-il encore.

Et Vincent Kompany s'attend d'ailleurs à une saison animée à la Côte. "Je pense que le KVO et son entraîneur vont assurer le spectacle à l'avenir", conclut-il. Mais, peu importe le style ostendais, l'ancien capitaine des Diables sait que ce soir, son équipe devra faire le job et quitter la Côte avec les trois points.