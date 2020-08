Le projet BeNeLeague continue de prendre forme, l'UEFA doit encore trancher

Réunis aujourd'hui à Eindhoven, des clubs belges et néerlandais ont débattu autour du projet de création de la BeNeLeague.

Depuis plusieurs mois, le projet de création d'une BeNeLeague, réunissant huits clubs belges et dix clubs néerlandais dans un seul et même championnat, prend de l'ampleur. Pour preuve, aujourd'hui, six formations d'Eredivisie (Ajax, Feyenoord, PSV Endhoven, AZ Alkmaar, Utrecht) et cinq de Pro League (Anderlecht, FC Bruges, La Gantoise, Genk, Standard) se sont réunis à Eindhoven pour discuter du projet en compagnie des représentants du bureau de consultance Deloitte.

Ainsi, d'après les informations de Het Nieuwsblad, le cabinet d'études a estimé que la BeNeLeague pourrait rapporter plus de 400 millions d'euros de droits TV, contre 175 aujourd'hui (droits de Pro League + droits Eredivisie). En ce qui concerne les billets qualificatifs pour les compétitions européennes, chaque pays devrait bel et bien conserver cinq places, soit dix au total. Néanmoins, sur ce point là, l'UEFA devra encore trancher.

Par ailleurs, le cabinet Deloitte a été mandaté pour réaliser des études complémentaires sur la question jusqu'au 31 décembre. De son côté, Bert Habets a été désigné coordinateur du projet. Quoi qu'il en soit, pour que cette idée voit le jour, il faudra attendre 2025, date à laquelle les actuels contrats de droits TV prennent fin dans les deux championnats. Affaire à suivre...