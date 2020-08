Laurent Ciman et Toronto vainqueurs, mais Montréal et Thierry Henry ne voulaient pas jouer

Le Toronto FC de Laurent Ciman a remporté le duel canadien face à l'Impact Montréal, mais les joueurs québécois ne voulaient pas disputer la rencontre.

Laurent Ciman a disputé les 10 dernières minutes de la rencontre entre Toronto et Montréal, remportée 0-1 sur un penalty inscrit par l'ancien du Racing Genk Alejandro Pozuelo. Toronto remporte sa 5e victoire en 8 journées de MLS (18 points), l'Impact Montréal compte 10 points en 7 rencontres disputées.

Mais ce match ne se serait pas disputé si les joueurs de Montréal avaient obtenu gain de cause : en soutien à la cause Black Lives Matter et suite à l'affaire Jacob Blake (jeune afro-américain victime de violences policières dans le Wisconsin), l'Impact Montréal souhaitait boycotter la rencontre. "Nous n'étions pas du tout d'accord, mais on a bien senti que personne ne nous soutenait", lâche le Français Rudy Camacho en conférence de presse d'après-match. Thierry Henry, qu'on sait très impliqué dans la lutte contre le racisme, n'a pas voulu commenter la chose.