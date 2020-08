Ignace N'dri : "Nos trois partages auraient pu être trois victoires"

Titulaire depuis le début de saison, le jeune joueur âgé de 20 ans ne cesse de monter en puissance. D'ailleurs, il a été au four et au moulin ce samedi contre Saint-Trond et a également délivré un bel assist à Julien Ngoy.

Ignace N'dri a réalisé une solide prestation ce week-end, sans doute le meilleur Eupenois sur la pelouse ce samedi contre Saint-Trond. "C'était une bonne rencontre même si nous ne nous attendions pas à un carton rouge si tôt dans la rencontre. Mais c'est le football, et il faut s'adapter. Mais c'est difficle car nos trois partages auraient pu être trois victoires. Nous méritions les trois points et nous enregistrons trois nuls. C'est dur mentalement, nous devions l'emporter contre le STVV. Pas de chance, mais nous continuons de travailler", explique l'ailier droit auteur d'un assist. "Cette passe décisive a aidé l'équipe et moi-même au niveau de la confiance", précise l'Ivoirien. En ce début de saison, les jeunes Pandas reçoivent leur chance. Qu'en sera-t-il à la clôture du mercato estival ? "Il faut s'attendre à tout challenge dans le football. Tu peux être titulaire aujourd'hui et te retrouver sur le banc la semaine d'après. Je continue de travailler de mon côté et de donner le meilleur de moi-même", a conclu Ignace N'dri.