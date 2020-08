Thomas Henry prêt à briller en D1A : "Je n'étais pas à 100%"

On le pensait blessé, mais Thomas Henry s'est rapidement remis après le match contre Genk il y a deux semaines et a disputé un excellent match sur la pelouse de Waasland-Beveren.

Thomas Henry, élu meilleur joueur de D1B, espère pouvoir étaler ses qualités au plus haut échelon du football belge et semble bien parti pour y arriver. Sur la pelouse de Waasland-Beveren, le Français a inscrit son second but de la saison au terme d'une rencontre très solide passée à peser sur la défense adverse.

"Nous méritions trois points face à Genk", estime l'attaquant après la rencontre. "Cette fois, nous sommes récompensés et, espérons-le, enfin lancés". Thomas Henry s'était d'ailleurs légèrement blessé face au Racing Genk deux semaines plus tôt. "Si j'étais à 100% ? C'est difficile avec 2 entraînements dans les jambes. Mais j'ai tout donné pour l'équipe et ça a payé", se réjouit-il.