Ivan De Witte calme le jeu après les critiques de Roman Yaremchuk

Roman Yaremchuk n'avait pas hésité à critiquer le système de jeu mis en place par Laszlo Bölöni, son président tempère.

Dimanche, en conférence de presse d'après-match, Roman Yaremchuk avait surpris en estimant que le système de jeu mis en place par son nouveau coach était "trop défensif." En réponse, Laslo Bölöni avait pour sa part estimé que l'Ukrainien "pouvait partir, s'il n'était pas content".

Du rififi déjà, moins de deux semaines après l'arrivée du Roumain à Gand? Ivan De Witte calme le jeu dans les colonnes du Nieuwsblad. "Il aurait été préférable qu'il dise ça en interne, mais je le connais très bien et Roman est un garçon très émotif", estime le président gantois.

Hors de question donc, pour la direction des Buffalos, de rajouter de l'huile sur le feu. "On va voir comment gérer ça, mais le sport c'est de l'émotion. Il faut lui laisser un peu de place et ensuite l'oublier. On en a déjà vu d'autres depuis toutes ces années", sourit-il pour conclure. Et pour clore la (mini) polémique?