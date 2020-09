🎥 L'envol de la semaine pour Danny Vukovic

Après Davy Roef ou encore Anthony Sadin, c'est au tour de Danny Vukovic de recevoir les honneurs de l'arrêt du week-end. Contre Bruges, dimanche, le portier australien de Genk s'est magnifiquement envolé pour déloger de sa lucarne, avec la complicité de son poteau, un ballon parfaitement travaillé par Ruud Vormer.

La confirmation du retour aux affaires de Danny Vukovic qui, après le titre, avait manqué l'entièreté de la saison 2019-2020 en raison d'une sérieuse blessure au genou.

SAVE OF THE WEEK | Ruud Vormer dacht dat hij gescoord had, Danny Vuković zei 'neen'. 🙠‍♂️🖐️ pic.twitter.com/SihSglGNk3