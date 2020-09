Frank Arnesen croit en Franco Antonucci : "Il peut atteindre le top !"

Le grand talent belge Francesco Antonucci a signé à Feyenoord en provenance de l'AS Monaco, avant d'être directement prêté au FC Volendam. Mais le club de Rotterdam et son directeur sportif Frank Arnesen croient beaucoup en lui.

Frank Arnesen a quitté le RSC Anderlecht sans vraiment avoir pu travailler comme il le désirait, mais reste actif dans le monde du football : le Danois a immédiatement repris ses fonctions à Feyenoord, où il a notamment participé à l'arrivée cet été du grand talent Franco Antonucci (qui a également été dans le viseur ... du RSCA). Le milieu offensif louviérois a ensuite directement été envoyé en prêt au FC Volendam, où il était déjà prêté la saison passée par l'AS Monaco.

"Wim Jonk (coach de Volendam) m'a contacté et m'a dit qu'il espérait pouvoir conserver Franco Antonucci, mais ne pouvait pas se le permettre. Le joueur était déjà sur notre liste. Nous avons donc réfléchi ensemble à une solution", explique l'ancien directeur sportif d'Anderlecht à Voetbal International. "Franco peut atteindre le top ! Ce qui me plaît, c'est qu'il a tenu à aller à Volendam. Il sent qu'il peut s'y développer davantage sous Wim Jonk. Ce n'est pas une question d'âge mais de volonté de s'investir et de progresser. C'était assez pour que Feyenoord lui fasse confiance".