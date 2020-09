Du temps de jeu pour Yari Verschaeren contre le Cercle?

La bonne montée au jeu de Yari Verschaeren avec les Diables Rouges, permettra-t-il au jeune Anderlecht de gratter sa première titularisation dans le onze d'Anderlecht, ce week-end? Vincent Kompany reste évasif.

Depuis le début de saison, Yari Verschaeren doit, étonnament, se contenter du minimum: une seule montée au jeu et neuf minutes depuis le début de saison. "Il a connu une petite crise de confiance et ça s'explique: il est jeune", estime Vincent Kompany. "Et c'est normal à son âge."

Le coach du Sporting insiste: il n'y a rien d'anormal à ça. "Vous vous souvenez où vous en étiez quand vous aviez 18 ans? Étiez-vous toujours en confiance? Non. Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas..."

Pourtant, Vincent Verschaeren continue de progresser et il l'a démontré, mardi dernier, avec les Diables Rouges. "Yari Verschaeren a fait des progrès par rapport l'an prochain, mais nous continuons de le protéger et c'est comme ça avec tous les jeunes joueurs", conclut le coach du Sporting.