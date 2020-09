Le Standard impérial à l'extérieur par rapport à la saison dernière : "Nous voulions rectifier cela"

Ce samedi, le Standard de Liège se déplacera à Den Dreef pour y affronter OHL lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Après ses victoires à Waasland-Beveren et le Beerschot, le Standard de Liège aura à coeur de faire la passe de trois à OHL samedi. "La saison dernière, nous savions que jouer à l'extérieur était plus compliqué qu'à la maison. Nous voulions rectifier cela et nous sommes parvenus à enchaîner deux victoires en déplacement. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous souhaitons que cela dure", confie le Nicolas Gavory.

Le Français a ensuite expliqué pourquoi il était plus dangereux dans les derniers mètres. "Nous discutons beaucoup avec le coach et j'essaie d'améliorer mon jeu offensif. Aller le plus possible vers l'avant et apporter le surnombre. Voilà ce que j'essaie de faire", a ajouté le back gauche.

Le public va revenir tout doucement dans les stades. Il devrait y avoir 2.000 personnes à Den Dreef samedi et 10.000 à Sclessin par la suite. Néanmoins, les Ultras et les PHK refusent de retourner au stade dans ces conditions. Pour eux, c’est "tout le monde ou personne". "Nous sommes un peu déçus car nous aurions aimé qu'ils soient là, mais je respecte leur décision. Cela aurait été un plus. Ce retour des fans, cela va être différent mais notre façon de jouer et notre détermination resteront inchangées", conclut Nicolas Gavory.