L'actionnaire principal et président du KV Malines derrière les barreaux !

Quelle journée pour le KV Malines : alors que les Sang & Or ont perdu à domicile face à Ostende, leur président a été placé derrière les barreaux.

Le président du KV Malines, Dieter Penninckx, l'un des hommes forts du groupe FNG (propriétaire notamment de Brantano, qui a fait faillite), a été placé derrière les barreaux en raison de soupçons de fraude financière. Penninckx est également l'actionnaire majoritaire du club malinois.

En août dernier, les trois fondateurs de FNG étaient accusés de faux et usage de faux, de faux comptes et de manipulation. Dieter Penninckx, sa femme Anja Maes et leur ancien partenaire Manu Bracke sont concernés par cette enquête. Le parquet d'Anvers a confirmé ce vendredi que Penninckx avait été placé en détention pour avoir violé les conditions de sa liberté, sans préciser ces conditions.