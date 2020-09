Officiel : Alex Morgan revient en Europe et rejoint l'Angleterre

Alex Morgan (31 ans) retrouve l'Europe : trois ans après son bref passage à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant du Orlando Pride est à nouveau prêtée, cette fois à Tottenham, jusqu'en décembre prochain. Elle emmagasinera ainsi du temps de jeu après avoir été absente à l'approche et suite à la naissance de sa fille Charlie, en mai dernier.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the signing of two-time @FIFAWWC winner Alex Morgan! 🤩🙌



🗞 https://t.co/RIw8meHbvz#WelcomeAlex ⚪️ #COYS pic.twitter.com/X2eMIbJuyO