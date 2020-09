Jelle Vossen ne pourra pas affronter le FC Bruges : "On le savait dès le début"

Zulte Waregem reçoit le FC Bruges en 6e journée de Pro League, mais devra faire sans Jelle Vossen. Le joueur n'appartient plus aux Blauw & Zwart, mais son passage au Gaverbeek était à ce prix.

On le sait : Bruges a l'habitude de mettre des clauses interdisant aux joueurs prêtés d'affronter leur propriétaire. C'est le cas notamment de Kaveh Rezaei, prêté à Charleroi. Mais Jelle Vossen n'appartient plus au FC Bruges, transféré librement en janvier 2020 à Zulte Waregem. "C'est dommage, mais c'était su dès le début", relativise-t-il.

"C'est un deal entre Bruges et Zulte, tout le monde était d'accord et c'était clair dès la signature du contrat". Vossen ne pourra pas jouer contre Bruges, jusqu'au terme de la saison 2020-2021. "On ne peut rien y changer, même si j'aimerais évidemment jouer contre les Blauw & Zwart".