Quelle fin de mercato pour le Standard de Liège ?

Les clubs belges peuvent transférer jusqu'au 5 octobre. Il est temps pour nous de faire un état des lieux et d'imaginer quelles positions pourraient être améliorées au sein du matricule 16.

Pas de reconstruction du côté du Standard de Liège cette saison, mais plutôt de la continuité après les bases instaurées par Michel Preud'homme durant ces deux dernières années. Les Rouches se sont montrés relativement discrets sur le marché des transferts jusqu'à présent. Seuls Laurent Henkinet arrivé gratuitement en fin de contrat en provenance d'OHL et Jackson Muleka acheté 1,5 million d'euros au TP Mazembe sont venus renforcer le matricule 16 qui est parvenu à conserver ses pions majeurs hormis Mergim Vojvoda parti au Torino contre un chèque de 6 millions d'euros.

Défense

Pas d'inquiétude concernant la charnière centrale avec le duo Laifis-Vanheusden. Si l'un des deux est absent, Noé Dussenne, Merveille Bokadi et les jeunes Moussa Sissako et John Nekadio sont là. Par contre, les Rouches devraient s'activer prochainement concernant leurs backs. En effet, Philippe Montanier a évoqué le sujet après la défaite à OHL (1-0) samedi passé.

Le coach des Rouches a expliqué qu'il allait devoir trouver des solutions pour palier l'absence de Gavory suspendu. "Nous allons devoir bricoler pour la prochaine rencontre. Nous savions que nous étions justes et nous croisions les doigts en attendant d'avoir un renfort. Nous ne pouvons faire la saison avec deux latéraux, cela valide nos appréhensions", avait lâché le technicien français. Malgré la présence de Damjan Pavlovic et de Hugo Siquet, le club liégeois va se mettre à le recherche d'un joueur capable d’évoluer sur les deux flancs à l’instar d'un certain Collins Fai.

Milieu

Si aucun départ n’est à déplorer dans ce secteur du jeu, le Standard ne devrait pas recruter. Avec Amallah, Bastien, Bokadi, Cimirot, Shamir et la révélation de ce début de saison, Nicolas Raskin, le club liégeois est bien armé pour tenir l'entièreté de la saison.

Attaque

Maxime Lestienne est le seul joueur décisif sur les flancs à l'heure actuelle en attendant le retour progressif de Mehdi Carcela qui vient de disputer ses premières minutes de jeu à Den Dreef. Aleksandar Boljevic n'a pas marqué de points, au contraire. Aboul Tapsoba et Michel-Ange Balikwisha pourraient recevoir à l'avenir plus de temps de jeu même s'ils semblent encore trop tendres. Comme concernant les backs, les Rouches pourraient également se mettre à la recherche d'un ailier capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche.

En pointe, il ne devrait plus y avoir de nouvelle arrivée après celle de Jackson Muleka. Le Standard est paré avec Obbi Oulare, Felipe Avenatti, Duje Cop (qui joue également sur les ailes) et le nouveau venu Muleka.

D'ailleurs, Mickael Debève n'avait pas tari d'éloges à propos du Congolais. "Il a fait des séances avec nous et il commence à s'intégrer. Un garçon charmant, très respectueux et bien éduqué. Tactiquement, nous voyons qu'il a déjà bien travaillé au sein de son ancien club. Il a des qualités devant les cages adverses, c'est un chasseur de buts. Il se déplace très bien et est attiré par le but adverse. Il faudra plus de temps pour le découvrir totalement", avait souligné le T2 des Rouches.