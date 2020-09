Le Standard écarte de vaillants Gallois, Muleka fait ses premiers pas

Ce jeudi soir, le Standard de Liège recevait Bala Town à Sclessin lors du deuxième tour d'Europa League.

Après avoir enregistré sa première défaite le week-end dernier à OHL (1-0), le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire ce jeudi soir contre la modeste équipe de Bala Town, premier obstacle sur la route des Liégeois qui ont pour objectif de rejoindre les poules de l'Europa League. Philippe Montanier avait prévenu qu'il alignerait son équipe la plus performante du moment. Le technicien français a laissé souffler Nicolas Raskin, véritable révélation de ce début de saison et a surtout choisi d'aligner pour la première fois Mehdi Carcela.

Pas de round d'observation dans cette rencontre que le Standard débutera tambour battant avec un Amallah qui sera proche d'ouvrir le score mais sa frappe sera repoussée par Ramsay (1e). Les Gallois réagiront de suite via un tir de Venables dans la surface liégeoise, mais Bodart sera sur la trajectoire (2e). Les locaux continueront de presser et d'aller vers l'avant et obtiendront une deuxième occasion. Le jeune Balikwisha tentera d'ailleurs sa chance à l'entrée de la surface mais le gardien adverse captera la balle (6e) avant de voir les visiteurs se montrer à nouveau dangereux avec une percée et une frappe d'Evans boxée par Bodart (7e). Finalement, les Rouches ouvriront le score peu après le quart d'heure de jeu. Suite à une faute sur Vanheusden, le matricule 16 obtiendra un penalty qui sera transformé par Avenatti (19e), 1-0.

Alors que les Liégeois étaient proches de doubler la mise suite à un bel enroulé signé Carcela (24e), Bala Town obtiendra à son tour un penalty suite à une faute de Laifis sur Venables. Ce dernier voudra se faire justice lui-même mais Bodart partira du bon côté empêchant ainsi les Gallois d'égaliser (28e).

Quelques minutes plus tard, le Standard doublera la marque grâce à une frappe de Gavory déviée par Amallah (34e), 2-0. Pas assommés pour autant, les vaillants Gallois continueront d'alerter Bodart à l'image d'un dangereux centre/tir de Mendes repoussé en corner par le portier rouche (37e). Le score ne bougera pas à la pause.

En début de seconde période, les Rouches seront proches d'aggraver le score, mais Ramsey en décidera autrement sur un enroulé de Gavory (54e) et un tir d'Amallah (55e). Peu après l'heure de jeu, Montanier fera monter au jeu Jackson Muleka à la place d'Amallah (67e) permettant ainsi à la pépite congolaise de disputer ses premières minutes avec le Standard. Celui-ci se montrera d'ailleurs en évidence avec de belles actions et une jolie frappe à distance repoussée par Ramsey (77e). Les troupes de Philippe Montanier ne parviendront pas à inscrire ce troisième but, mais se qualifieront pour le tour suivant, 2-0.

Le Standard de Liège se hisse donc au troisième tour de l'Europa League et affrontera les Serbes de Vojvodina la semaine prochaine à Sclessin.