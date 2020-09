Un nouveau cas de coronavirus au Beerschot

Le Beerschot a annoncé déplorer un nouveau cas de Covid-19 au sein de son effectif.

Après le test positif déjà détecté ce lundi, le Beerschot a annoncé déplorer un nouveau test positif au coronavirus ce jeudi. L'identité de la personne concernée, pas plus que son rôle n'ont été révélés par le club, qui se déplace ce vendredi à Charleroi ; les deux invididus ont été placés en quarantaine et le reste du groupe a bel et bien testé négatif au Covid-19.