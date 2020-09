Bala Town n'a pas été ridicule face au Standard : "Je suis fier de mes joueurs"

La modeste équipe galloise a bien résisté face à l'ogre liégeois ce jeudi soir lors du deuxième tour préliminaire de l'Europa League (2-0). Alors que beaucoup d'observateurs s'attendaient à un festival de buts, ce ne fut pas le cas.

Bala Town a bien résisté face au matricule 16 ce jeudi soir à Sclessin. "Nous étions déjà très excités avant la rencontre de croiser le fer avec le Standard de Liège. Mes joueurs, qui sont des semi-pros ont effectué une bonne rencontre. Je suis fier de mes joueurs, ils ont réussi à se procurer plusieurs occasions. Nous avons d'ailleurs obtenu un penalty, mais le gardien adverse l'a stoppé", a confié Colin Caton à l'issue de la rencontre.

Les Gallois auraient pu marquer, mais n'ont pas pour autant cru au miracle. "Nous avons eu certes des opportunités, mais c'est le football. Nous aurions aimé apporter plus de doute dans le camp liégeois. En seconde période, nous étions dans le dur. Nous avons travaillé la semaine et sommes arrivés mercredi. De plus, nous n'avons disputé qu'un match de championnat jusqu'à maintenant", a précisé le coach de la formation galloise.

Une défaite mais un souvenir impérissable. "C'est le plus gros stade dans lequel nous avons joué et la plus grande équipe que nous avons pu affronter. J'ai vu du bon jeu de la part des miens et mes directives ont été respectées. Je suis fier de miens", a conclu Colin Caton qui a tenu à remercier le Standard pour l'accueil et la préparation.