Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 21/09: Godin - Badiashile Mukinayi - Lingard - Malinovskiy - Paulo - Puig

Direction les Pays-Bas pour Riqui Puig?

En manque de temps de jeu avec le noyau du Barça, Riqui Puig pourrait prendre la direction de la EreDivisie et de l'Ajax Amsterdam. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana envisagent de prêter le médian de 21 ans, pour lui permettre d'engranger de l'expérience.

Marcos Paulo, prochaine recrue offensive de l'Olympique de Marseille

L'OM a fait d'un attaquant la priorité de la fin de son mercato, il devrait arriver dans les prochains jours. (Lire la suite)

Malinovskiy suivi en Premier League

L'ancien de Genk Ruslan Malinovskiy, arrivé l'année passée à l'Atalanta Bergame, a déjà tapé dans l'oeil de la Premier League : d'après le Telegraph, c'est le Leeds United de Marcelo Bielsa qui serait intéressé par les services de l'Ukrainien.

Nouveau transfert prestigieux pour Tottenham ?

Jesse Lingard (27 ans), qui traverse une passe délicate avec Manchester United, pourrait être relancé par Tottenham : d'après le Star, les Spurs seraient très intéressés par le profil de l'international anglais, plus vraiment en odeur de sainteté à Old Trafford. On évoque même un transfert sec à hauteur de ... 33 millions d'euros.

Diego Godin vers Cagliari ?

L'expérimenté Diego Godin pourrait quitter l'Inter Milan : le défenseur uruguayen de 34 ans est annoncé sur le départ par Sky Italia et il pourrait bien rejoindre la Sardaigne et Cagliari. Godin avait rejoint Milan à l'été 2019 et a pourtant réussi à s'imposer comme titulaire chez les Nerazzurri.

Loïc Badiashile (ex-Cercle) à nouveau prêté par Monaco

L'AS Monaco va prêter le jeune gardien de but Loïc Badiashile (22 ans), passé par le Cercle de Bruges la saison passée, au club de D3 espagnole Las Rozas, en banlieue madrilène. C'est ce que relaie ce lundi L'Equipe.

Pas d'Emmanuel Dennis ? L'OM a trouvé son nouvel attaquant !

Les supporters du FC Bruges qui craignent de voir Emmanuel Dennis quitter le Club seront contents d'entendre que l'un des principaux candidats acquéreurs a trouvé son attaquant - et ce n'est pas le Nigérian. (Lire la suite)