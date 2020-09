Anderlecht ne méritait pas franchement mieux face à Eupen

Le RSCA avait pris l'avantage dans un match bien morose et on pensait que cela suffirait, mais une erreur grossière de Derrick Luckassen a coûté les trois points aux Mauves.

Dans son malheur, le RSCA a tout de même un peu de chance : malgré de nombreux cas de Covid-19 dans le noyau, peu de titulaires se retrouvent éloignés des terrains - en réalité, vu le statut actuel de Vlap et Zulj, seul Yari Verschaeren manque à l'appel dans le 11 pour cause de coronavirus. Mais l'absence la plus dommageable est peut-être celle d'Adrien Trebel, touché au genou.

Alors que Marco Kana retrouve le onze au milieu de terrain, Mustapha Bundu en profite pour décrocher sa première titularisation face à des Pandas au complet et bien organisés. La première période est d'ailleurs un véritable défi à décrire : globalement en contrôle, Anderlecht manque terriblement d'impact dans les 20 derniers mètres. Seule une frappe molle de Lokonga force De Wolf à un arrêt tranquille ; pour le reste, Nmecha est aux abonnés absents, mis en poche par Poulain et Amat. Pire, une perte de balle dangereuse devant le rectangle voit l'ex-Mauve Musona s'offrir la plus grosse occasion des 45 premières minutes.

La seconde période commence presque sur une fausse queue anderlechtoise, Luckassen et Vranjes s'offrant chacun leur approximation. Le RSCA reprendra cependant le contrôle de son match, sans pouvoir l'accélérer : l'absence de Trebel au milieu pose problème car Kana et Lokonga peinent à profiter des espaces que leur intelligence de jeu crée pourtant.

Il faudra attendre l'entrée des 20 dernières minutes pour que le jeu se débride un peu : Adriano force Van Crombrugge à un premier arrêt un peu compliqué, avant qu'un corner de l'autre côté permette enfin au RSCA de débloquer la situation : Albert Sambi Lokonga prend sa chance de l'entrée du rectangle et ouvre le score (1-0, 71e).

Un premier but en carrière pour le produit de Neerpede, et il fallait bien ça pour assurer les trois points à Anderlecht, se dit-on : les Mauves n'étaient clairement pas dans un grand jour. L'AS Eupen non plus, mais les Pandas continuent à y croire et finissent par être récompensés : une grossière erreur de Derrick Luckassen dans le rectangle offre littéralement l'égalisation à Julien Ngoy (1-1, 90e). Un dernier frisson sur coup-franc signé Lokonga ne suffira pas : Anderlecht perd deux points à domicile au terme d'un match à oublier.