Didier Lamkel Zé ne cesse de voyager du noyau A au noyau B du côté de l'Antwerp

Alterner l'entraînement avec le noyau A et le noyau B et jouer avec les espoirs : telle est la situation de Didier Lamkel Zé à l'Antwerp sous la direction d'Ivan Leko.

Un jour, Didier Lamkel Zé poste sur son Instagram une vidéo dans laquelle il s'entraîne avec Dieumerci Mbokani et le reste du noyau A. L'autre jour, il évolue avec les espoirs du matricule 1.

L'international camerounais évolue avec les espoirs de Gill Swerts et non avec l'équipe princiaple d'Ivan Leko. Lorsque l'on pose une question au Croate sur Lamkel Zé, les réponses sont les mêmes. "Personne n'est plus grand que l'Antwerp" et "le football n'est pas un sport individuel mais collectif".

C'est pourquoi Lamkel Zé continue de passer du noyau A au noyau B en attendant un transfert ou un prochain match. Le prochain match est déjà prévu vendredi contre le KV Malines... ...ou lundi contre les espoirs de l'Union.