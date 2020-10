Alessandro Ciranni dépité : "On n'y arrivait pas, c'est tout"

Alessandro Ciranni fait partie des rares à tirer son épingle du jeu à Mouscron, mais n'a pas pu maintenir le bateau à flot ce dimanche.

"On savait que le KV Ostende allait venir nous chercher très haut, nous mettrait énormément de pressing. L'objectif était de sortir les ballons, empêcher le but", regrette Alessandro Ciranni. "Mais voilà, ça ne marchait pas. Mouscron ne parvenait pas à bloquer le jeu adverse, Ostende était plus agressif". Résultat : un non-match côté Hurlu.

"On n'y arrivait pas, c'est tout. Ce n'est pas une question d'implication, tout le monde se donne à fond. Des transferts ? Je joue avec mes coéquipiers, peu importe, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question", relativise Ciranni.