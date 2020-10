Danijel Milicevic: "Je n'ai certainement pas pris ma retraite!"

Sans club depuis le 30 juin dernier, le milieu offensif se tient prêt à saisir l'opportunité qui se présentera.

A 34 ans et trois mois après la fin de sa deuxième aventure eupenoise, Danijel Milicevic n'a pas encore trouvé de club où reprendre ses activités. Mais l'ancien pilier de Pro League reste disponible. "Je n'ai certainement pas pris ma retraite", insiste-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure.

Il continue d'ailleurs d'entretenir la forme, avec Lugano, club de D1 suisse dans lequel il avait débuté sa carrière et sera prêt quand un club frappera à sa porte. "Physiquement, je suis bien et je pense qu'il qu'en quelques semaines je serai preêt à être titulaire. Je m'entraîne avec une équipe compétitive, donc ça aide", ajoute celui qui a porté les couleurs d'Eupen, Charleroi et La Gantoise au cours des dix dernières années.