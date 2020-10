Arsène Wenger veut revoir le système de Coupe du Monde et d'Euro tous les 4 ans

L'ancien entraîneur d'Arsenal est désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA.

Arsène Wenger veut rendre le football plus attractif. Et pour cela, il a une solution : la Coupe du Monde et l'Euro se dérouleraient tous les deux ans et non plus tous les quatre ans comme c'est prévu initialement.

"Nous devons avoir le moins d'événements possibles. Une Coupe du Monde ainsi qu'un Euro tous les deux ans seraient plus appropriés pour un football moderne", a déclaré le Français dans Bild.

Ce changement de système impliquerait donc la disparition de la Nations League pour éviter d'alourdir un calendrier déjà fort chargé : "Nous devons nous débarrasser de la Ligue des Nations et mettre en place des événments plus clairs que tout le monde comprend. Personnellement, je pense que ce serait en avant", a-t-il conclu.

Seriez-vous prêts à regarder une Coupe du Monde et un Euro tous les deux ans ?