Gonzalo Higuain retrouve son frère

Le milieu de terrain Federico Higuain (35 ans) a quitté DC United afin de rejoindre l'avant-centre argentin en Floride. La formation basée à Washington, qui a limogé son entraîneur Ben Olsen, à libére son entraîneur-joueur pour la somme de 50 000 dollars, soit environ 42 000 euros.

Parti libre de la Juventus Turin durant le mercato estival, l'ancien joueur du Real Madrid a marqué un but en trois matches de MLS. Gonzalo Higuain a ouvert son compteur sur coup franc, lors de la victoire face aux New York Red Bulls (2-1).

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!