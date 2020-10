La gouverneuse d'Anvers plaide pour que tous les événements sportifs se déroulent sans public

Les chiffres du coronavirus augmentent de façon effrayante et, parallèlement, les chances que le football soit à nouveau joué à huis clos augmentent. Du côté d'Anvers, la gouverneuse Cathy Berx est déjà claire sur la situation.

Berx plaide pour des mesures plus sévères. "Des mesures plus fortes sont nécessaires pour préserver l'éducation et l'économie, en dehors des loisirs", déclare Berx dans De Standaard. Certaines provinces wallonnes pourraient prendre aussi des mesures.

Cela pourrait donc impliquer une diminution du nombre de supporters dans les stades, voire un retour au huis-clos. Les autorités des différentes villes vont devoir prendre des décisions assez rapidement sachant que la Pro League reprend ses droits ce samedi.