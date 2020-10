Coupe de Belgique: les Loups désignent le club de D1A qu'ils désirent affronter

La RAAL a souffert, mais est parvenue à ses fins et retrouvera les joies d'une grande affiche en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Cinq ans après sa renaissance, la RAAL est enfin parvenue à ses fins en Coupe de Belgique. Souvent frustrés, les hommes de Frédéric Taquin ont cette fois franchi les quatre tours qui les séparaient des seizièmes de finale de l'édtion 2020-2021, en effaçant Jette, dimanche après-midi (2-0).

La RAAL aura donc désormais droit à une belle affiche au prochain tour et les Loups ont leur préférence. Au micro d'Antenne Centre, Frédéric Taquin, le coach, et les défenseurs centraux Boris Djoum et Alexis Calant rêvent du Sporting d'Anderlecht. Seront-ils entendus? Réponse ce soir: le tirage au sort des seizièmes de finales aura lieu à 18h.