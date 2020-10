Marc Brys salue la première sortie de son dernier renfort

Transféré en toute fin de mercato, il a pu faire ses débuits officiels, dimanche en fin de mercato. Et il a déjà séduit son coach.

C'est Casper Denorre qui a ponctué le très actif mercato entrant d'OHL. Prêté par le Racing Genk et arrivé lundi dernier, le latéral de 23 ans a déjà eu l'occasion de faire ses preuves, dimanche à Knokke, en Coupe de Belgique.

Et Marc Brys a apprécié sa prestation. "Il s'est montré très enthousiaste et disponible", souligne le coach louvaniste. Même s'il s'est un peu éteint dans la dernière demi-heure. "C'est normal et d'ailleurs, je l'ai replacé dans l'entrejeu en fin de match et, là aussi, il a parfaitement rempli son rôle."