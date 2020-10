Noa Lang affiche haut ses ambitions européennes avec Bruges

Transféré en toute fin de mercato, Noa Lang se réjouit de découvrir la Ligue des Champions et il voit loin.

Enrôlé lundi dernier, Noa Lang figure dans la liste rendue par le Club de Bruges à l’UEFA pour la Ligue des Champions. Il va donc découvrir une compétition qu’il n’a pas eu l’occasion de disputer avec l’Ajax et dans laquelle il avait vu Bruges briller l’an dernier. "J’avais vu le match contre le Real, un partage, mais le Club méritait de le gagner", estime-t-il.

Finalement, les Blauw en Zwart avaient pris la troisième place de leur groupe. "C’était probablement le meilleur résultat possible, vu le groupe que Bruges avait la saison dernière."

Mais cette année, le jeune Néerlandais voit plus loin. "Ce club a des ambitions et du potentiel et je veux en faire partie. J’ai suivi le tirage: on est tombé dans une belle poule avec beaucoup de possibilités. Tout le monde peut battre tout le monde et atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions doit être notre objectif."